Президент Зеленский боится неудобных вопросов от неподконтрольных СМИ, - заявление телеканала "Перший Незалежний"

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Офис президента Зеленского отказал журналистам "Першого Незалежного" в аккредитации на сегодняшнюю пресс-конференцию главы государства. Коллектив телеканала расценивает это как ущемление свободы слова в Украине и нежелание Зеленского отвечать на неудобные вопросы.

Тем не менее, у журналистов, как и у простых украинцев, вопросов накопилось достаточно. Прошло два года с момента вступления Зеленского в должность. Несмотря на щедрые обещания, Зеленский не продвинулся ни на шаг в вопросе мирного урегулирования на Донбассе. Коммунальные тарифы в стране выросли в полтора-два раза и будут еще расти. Вакцинация в Украине провалена, из-за чего Зеленскому пришлось в срочном порядке увольнять министра здравоохранения, списав на него все ошибки. Рейтинги президента неумолимо катятся вниз, что вынудило Зеленского развернуть войну против политических конкурентов и превратить СНБО в цирковой орган, который пытается развлекать украинцев в то время, когда их благосостояние ухудшается. На Конституцию действующий президент и его команда уже не обращают никакого внимания, превращая Украину в неправовое государство во главе с диктатором.

Обо всем этом с Зеленского нужно спрашивать. Понимая, что подобные вопросы будут, Офис президента не пустил на пресс-конференцию неподконтрольные СМИ – не только "Перший Незалежний", но и другие издания, которые не боятся критиковать власть за ее провалы.

В прошлый раз пресс-секретарь президента оправдывалась отказом в аккредитации журналистам ограниченным количеством мест. Сегодня мероприятие пройдет на открытом воздухе за Киевом. Какую отговорку Офис президента придумает в этот раз?