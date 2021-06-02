Президент Польши вручил медали украинцам за помощь полякам в ХХ веке

Анджей Дуда, президент Польши Фото из открытых источников

Всего было награждено 9 человек из пяти стран

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas граждан пяти стран, которые помогали полякам в ХХ веке. Среди награжденных – трое украинцев. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте польского президента.

Всего девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии были награждены президентом Анджеем Дудой.

Среди награжденных медалями Virtus et Fraternitas – трое украинцев. Это Петр Базелюк и Мария Базелюк, которые во время войны скрывали на Волыни семью поляков Слоевских из Гуты Степанской.

Дуда также наградил медалью Петра Грудзевича, который в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, которые погибли в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило суровое дисциплинарное наказание.

"Для меня это эмоциональный момент, момент, когда можно поблагодарить тех, кто умел проявлять добродетель и братство в самые трудные времена, даже таким скромным образом", - сказал Анджей Дуда во время церемонии в президентском дворце.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда во время общих дебатов 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что для решения ситуации с агрессией РФ на Украину и Грузию необходимо обеспечить международное сотрудничество.