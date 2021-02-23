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Президент подписал закон о компенсации за задержку зарплат, пенсий и соцпомощи

Национальный банк Украины

Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация

Президент Владимир Зеленский подписал закон о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" № 1214-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация.

В частности, до пенсий, социальных выплат, стипендий и зарплат добавлены такие виды доходов, как сумма индексации денежных доходов граждан; суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья; средства, которые выплачиваются лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Также уточнены положения Закона Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" в отношении источников выплаты компенсации в связи с созданием Фонда социального страхования Украины.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада 4 февраля приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает компенсации за несвоевременную выплату зарплат, пенсий и соцпособий

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