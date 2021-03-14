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Президент наградил 67 добровольцев орденом "За мужество", большинство - посмертно

Орден "За мужество" Фото из открытых источников

Награды присудили за преданность во время защиты суверенитета Украины

По случаю Дня украинского добровольца президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами "За мужество" ІІІ степени 67 добровольцев, которые проявили личную доблесть в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает прессс-лужба главы государства.

Как отмечается, 64 из них были отмечены орденами посмертно.

"Среди награжденных – члены Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", батальонов территориальной обороны "Донбасс", "Айдар" и ОУН. Также отмечено членов батальонов патрульной службы милиции особого назначения "Шахтерск" и "Чернигов", Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения "Патриот", Отдельной добровольческой роты "Карпатская Сич", - говорится в сообщении. 

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Ранее сообщалось, что в Украине может появиться Национальное военное мемориальное кладбище. Соответствующий законопроект поддержали в Верховной Раде. 

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