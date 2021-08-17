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Президент МОК намерен приехать в Украину: На когда запланирован визит

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

 DPA

Во время визита будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры нашей страны

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен посетить Украину. Его визит запланирован на сентябрь. Об этом информирует сайт Офиса президента.

Сообщается, что сегодня, 17 августа, президент Владимир Зеленский провел встречу с украинскими спортсменами - победителями и призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами.

Он в очередной раз высказался за проведение в будущем Олимпийских игр в Украине, но склоняется к тому, что это будет уже по "последующих поколениях".

Также, по его словам, во время визита в Украину президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха будет представлена национальная программа развития спортивной инфраструктуры.

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Напомним, ранее мы писали, что сборная Украины заняла 44 место в медальном зачете Олимпийских игр-2020 в Токио. В соревнованиях принимали участие 157 украинских олимпийцев в 25 видах спорта.
 
 
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