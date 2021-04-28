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Преступления СС "Галичина" доказаны Нюрнбергским трибуналом, марш в ее честь дискредитирует Украину, - Якубин

Алексей Якубин

 Фото из открытых источников

Проведение в Киеве марша в честь создания дивизии СС "Галичина" дискредитирует Украину перед миром. Тем более, что преступность действий членов дивизии была доказана Нюрнбергским трибуналом.

Об этом в эфире ток-шоу "Великий день" на телеканале "Перший Незалежний" заявил кандидат политических наук Алексей Якубин.

"Если мы на 9 мая услышим после этого марша и разрешений, что "извините, это же карантин, нельзя", если мы услышим такую аргументацию, то как тогда объяснить вот это, что сегодня будет. Я думаю, что это дискредитирует Украину и город Киев как столицу Украины. А Украину как государство точно дискредитируют подобные мероприятия, которые проводятся за наш с вами счет", - заявил эксперт.

Якубин отметил, что дивизия СС "Галичина" признана Нюрнбергским трибуналом, как преступная организация.

"Там есть четко прописанная их вина (членов СС "Галичина".- Ред.) и так далее, поэтому финансировать это за счет государства - это просто позволить дальше в мире везде говорить, что в Украине есть поддержка нацистских группировок", - добавил кандидат политических наук.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в Киеве состоится "Марш вышиванок" в честь дня создания дивизии "Галичина". Организаторами выступают сообщество "Союз ветеранов войны с Россией", "Правый сектор. Киев", ВОО "Сокил". Такое мероприятие в столице проводят впервые.

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива во время брифинга в ВРУ заявил, что Общественное движение "Патриоты - За жизнь" становится центром борьбы с фашизмом и нацизмом, которые сегодня возрождаются и укрепляются в Украине с разрешения властей.

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