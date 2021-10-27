Премьера Люксембурга уличили в плагиате

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Журналисты пришли к выводу, что работа списана почти на 100%

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель допустил масштабный плагиат при написании магистерской работы во французском Университете Лотарингии. Об этом сообщает Reporter.

Сообщается, что Беттель написал диссертацию в 1999 году. Согласно журналистскому расследованию, только две страницы из 56 не содержали плагиата. В частности, руке Беттеля принадлежат введение, несколько абзацев и краткое заключение.

Журналисты утверждают, что выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами. В ответ премьер Люксембурга признал, что работа могла быть написана лучше.

В его диссертации скопировано 20 страниц с защищенного авторским правом сайта Европарламента без ссылок на источник. Также без ссылок скопировано девять страниц из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял порядок, согласно которому высшие учебные заведения смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за плагиата в дипломных работах.