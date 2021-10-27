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Премьера Люксембурга уличили в плагиате

Фото из открытых источников

Журналисты пришли к выводу, что работа списана почти на 100%

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель допустил масштабный плагиат при написании магистерской работы во французском Университете Лотарингии. Об этом сообщает Reporter.

Сообщается, что Беттель написал диссертацию в 1999 году. Согласно журналистскому расследованию, только две страницы из 56 не содержали плагиата. В частности, руке Беттеля принадлежат введение, несколько абзацев и краткое заключение.

Журналисты утверждают, что выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами. В ответ премьер Люксембурга признал, что работа могла быть написана лучше.

В его диссертации скопировано 20 страниц с защищенного авторским правом сайта Европарламента без ссылок на источник. Также без ссылок скопировано девять страниц из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял порядок, согласно которому высшие учебные заведения смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров из-за плагиата в дипломных работах.

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