Премьер-министр Украины анонсировал ипотеку под 5%

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По таким ставкам кредит на жилье можно будет взять во второй половине 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых в январе-июне 2021 года. Об этом он сообщил в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что по таким ставкам кредит на жилье можно будет взять во второй половине 2021 года.

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - заявил премьер.

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По его словам, правительство работает над этим вместе с Национальным банком Украины. Также Шмыгаль добавил, что с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и дает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - подчеркнул министр.

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Напомним, в конце января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Она предусматривает компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья.