Премьер-министр Украины анонсировал ипотеку под 5%
По таким ставкам кредит на жилье можно будет взять во второй половине 2021 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал новую программу финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых в январе-июне 2021 года. Об этом он сообщил в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что по таким ставкам кредит на жилье можно будет взять во второй половине 2021 года.
"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - заявил премьер.
По его словам, правительство работает над этим вместе с Национальным банком Украины. Также Шмыгаль добавил, что с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и дает ставку до 7%.
"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - подчеркнул министр.
Напомним, в конце января Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Она предусматривает компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья.