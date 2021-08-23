Премьер-министр Пленкович: Хорватия стремится усилить сотрудничество с Украиной

Хорватия Pixabay

В частности в сферах сельского хозяйства, энергетики, промышленности и туризма

Хорватия стремится усилить сотрудничество с Украиной в сферах сельского хозяйства, энергетики, промышленности и туризма, на основе хорошо развитых отношений между странами. Об этом сообщил "Укринформ" ссылаясь на встречу премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Пленковича, Украина и Хорватия - две страны, которые имеют хорошо развитые отношения. Не только экономические и политические, но и культурные, научные. Он надеется, что страны будут в последующие годы их только улучшать.

Также он напомнил о помощи Украины в декабре прошлого года после землетрясения в Хорватии и эвакуации граждан из Кабула.

"Мы хотели бы провести встречу наших бизнесменов для улучшения экономического сотрудничества между двумя странами. Очень важно, что на той встрече будет присутствовать министр экономики и энергетики Хорватии. Поэтому в дальнейшем мы сможем говорить о развитии двусторонних отношений по сельскому хозяйству, по энергетическому сектору, промышленности, по увеличению показателей туристического сектора также”, - отметил премьер-министр Хорватии.

Кроме этого, он назвал важным направлением для сотрудничества энергетический сектор ввиду того, что Хорватия построила СПГ-терминал на острове Крк, который может обеспечить газом не только Украину, но и другие государства в Европе.

Сейчас Хорватия готова поддерживать Украину и на ее пути к членству в Евросоюзе, в частности на саммите Украина-ЕС 12 октября в Киеве, и помогать в климатических и энергетических вопросах.

Новости по теме: Доказывать цель путешествия не нужно: Хорватия упростила въезд для украинцев

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины выделил 20 млн гривен для гуманитарной помощи Хорватии в связи с землетрясениями, которые недавно произошли в стране. Средства были взяты из резервного фонда госбюджета.