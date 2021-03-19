Премьер-министр Британии вакцинировался от COVID-19 препаратом AstraZeneca

Джонсон подчеркнул, что вакцинация является лучшим способом, чтобы вернуться к нормально жизни

Премьер-министр Великобритании, 56-летний Борис Джонсон получил первую дозу вакцины от коронавируса компании AstraZeneca . Об этом он написал в Twitter .

"Я только что получил свою первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca. Спасибо всем выдающимся ученым, работникам NHS и волонтерам, которые помогли в этом", - отметил глава британского правительства.

Кроме того Джонсон добавил, что вакцинация - это лучший способ, чтобы "вернуться к жизни, по которой мы так сильно скучаем".

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Напомним, в январе королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп вакцинировались от коронавирусной болезни COVID-19. Однако, тогда не указали, каким именно препаратом вакцинировали монархов.

Через месяц, наследник британского престола принц Чарльз Уэльский получил первую дозу вакцины против коронавируса. В частности, прививки получили принц Чарльз и его жена Камилла. Они входят в группу риска, поскольку им 72 и 73 года соответственно.