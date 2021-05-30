Премьер-министр Британии Борис Джонсон тайно женился, - The Sun

Церемония прошла 28 мая в атмосфере строгой секретности в Вестминстерском аббатстве

Согласно сообщению, церемония, которая прошла в атмосфере строгой секретности, состоялась еще в пятницу, поэтому даже близкие помощники британского чиновника не знали о ней.

Как отмечается, мероприятие планировалось шесть месяцев. Было приглашено менее 30 гостей, к тому же, в последнюю минуту.

Церемония длилась около полутора часа, на это время главный собор англиканской церкви был закрыт для посетителей.

"Правоохранители провели масштабную операцию по поддержанию безопасности мероприятия. В частности, рядом находились несколько автомобилей с вооруженными полицейскими", - добавило издание.

К слову, Кэри Симондс уже третья жена действующего премьер-министра Великобритании.

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Напомним, 29 апреля 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в шестой раз стал отцом. Тогда еще его невеста Кэрри Симондс родила мальчика.

Ребенка назвали Уилфредом Лоури Николасом Джонсоном - в честь дедушки Джонсона (Уилфред), дедушки Симондс (Лоури) и двух медиков, которые лечили премьера от коронавируса (Ник Прайс и Ник Харт).