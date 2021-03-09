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Преимущественно без осадков: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

В Киеве осадки также не предвидятся

В Украине 10 марта ожидается преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят только Черновицкая, Винницкая и Хмельницкая области. Там прогнозируются дожди порой с мокрым снегом.

Температура воздуха днем на западе Украины будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и в центре - от -2 до +2, на востоке - от -2 до 0, на юге - от 0 до +3.

В Киеве осадки также не предвидятся, температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до +2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

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