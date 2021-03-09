Преимущественно без осадков: Синоптики дали прогноз погоды на завтра
В Киеве осадки также не предвидятся
В Украине 10 марта ожидается преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Исключение составят только Черновицкая, Винницкая и Хмельницкая области. Там прогнозируются дожди порой с мокрым снегом.
Температура воздуха днем на западе Украины будет колебаться от 0 до +6 градусов, на севере и в центре - от -2 до +2, на востоке - от -2 до 0, на юге - от 0 до +3.
В Киеве осадки также не предвидятся, температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до +2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.