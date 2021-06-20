Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий поздравил украинцев с праздником Троицы

Фото из открытых источников

Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Онуфрий поздравил украинцев с праздником Святой Троицы. Трансляцию Зеленых праздников из Киево-Печерской лавры ведет "Перший Незалежний".

В этот праздничный день Блаженнейший митрополит Онуфрий пожелал всем украинцам, чтобы Святая Троица всегда оберегала каждого из нас и давала силу и энергию на плодотворную жизнь.

"Господь хотел создать мир: Сын сотворил, а Святой Дух оживотворил. Я всех поздравляю с днем Святой Живоначальной Троицы. Желаю, чтобы наша жизнь на земле была такой, чтобы для нас всегда и везде упованием был Небесный Отец, прибежищем - Сын, а покровом - Дух Святой. С праздником всех", - сказал предстоятель УПЦ.

Сегодня Украина вместе со всем православным миром приблизилась к одному из главных христианских праздников – Дню Святой Троицы. Он отмечается на 50-й день после Пасхи и в 2021 году выпадает на 20 июня.

Команда "Першого Незалежного" традиционно делает своим зрителям особый подарок и проводит эфир, посвященный этому великому празднику. Посмотреть его можно по ссылке.

Трансляцию богослужения из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры можно посмотреть здесь.