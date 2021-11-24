Представители Закарпатского регионального Молодежного крыла ОПЗЖ помогли продуктовыми наборами нуждающимся пенсионерам и инвалидам

ОПЗЖ

Представители Закарпатского регионального Молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" помогли продуктовыми наборами нуждающимся пенсионерам и инвалидам.

"Мы понимаем, как трудно людям выживать, когда низкая пенсия, льготы, субсидии минимальны, а иногда их вообще нет. Поэтому мы решили хотя бы таким образом, помочь", – отметила глава Закарпатской организации Молодежного крыла ОПЗЖ Яна Чубирко.

Люди, которым помогли активисты, отмечают, что в нынешних реалиях – с высокими ценами и низкими выплатами – назначенных государством выплат едва хватает на минимальные продукты, не говоря уже о покупке необходимых лекарств.

"Я за пенсию раз в два месяца могу позволить себе одно растительное масло купить. Пенсии мало. А лекарства, вы знаете, сколько стоят", – сказал инвалид I группы, один из получивших помощь.

Пенсионеры также выразили огромную благодарность активистам за помощь, проделанную работу и за то, что не оставляют в беде эту категорию людей, о которых власть уже забыла и не заботится.

"Приятно получать. Спасибо вам за помощь. Люди зовут, потому что тяжело теперь. Вирус… и пенсии маленькие", – отметил один из получивших помощь инвалид I группы.

Ранее в Мукачево представители Молодежного крыла ОПЗЖ раздали продуктовые наборы пенсионерам и инвалидам, снабдив людей самым необходимым на ближайшие месяцы, когда большая часть финансов уходит на оплату коммунальных услуг и лекарств. Наборы включали в себя: мясные и рыбные изделия, крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло, консервы и прочее.