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Представители Молодежного крыла ОПЗЖ поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото из открытых источников

Накануне празднования 76-ой годовщины Дня Победы 9 мая представители Молодежного крыла ОПЗЖ в Киеве встретились с участниками Великой Отечественной войны, чтобы поздравить ветеранов с праздником великой Победы, вручить им поздравительные наборы и в очередной раз засвидетельствовать свое участие в жизни героев. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"С благодарностью в сердце мы поздравляем всех ветеранов страны, желаем крепкого здоровья и благополучия. Низкий поклон ветеранам! В эти дни каждая региональная организация Молодежного крыла ОПЗЖ поздравляет ветеранов в своих областях. Сегодня, в рамках такой встречи в Киеве с героями Великой Отечественной войны, мне повезло познакомиться с Анной Ароновной Марчевской, моей однофамилицей. Считаю, что это хороший знак. Мы на единственно верном пути! Мы – народ-победитель! С нами Бог!", – сказал Артем Марчевский, руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ.

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