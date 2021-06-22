Представители Молодежного крыла ОПЗЖ и депутаты Киевсовета возложили цветы к Вечному Огню в столице

К 80-й годовщине начала Великой Отечественной Войны в День скорби и памяти активисты Молодежного Крыла ОПЗЖ, совместно с представителями городской партийной организации и депутатами Киевсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" возложили цветы к Вечному Огню в столице, сообщает пресс-служба организации.

Память и уважение к своей истории – основной принцип представителей Молодежного крыла, рассказывает его руководитель Артем Марчевский.

"На всех встречах с молодежью мы проговариваем, что память о Великой Победе — один из основных наших принципов. Потому что это то, чем мы должны гордиться. Это наше прошлое, наше прошлое победы. Я уверен, будут и будущие победы. К сожалению, при нынешней власти мы их не наблюдаем. Мы сегодня пришли почтить память, память людей которые погибли отстаивая наши права на жизнь в мирной, свободной и красивой стране. Я хочу обратиться к ветеранам — мы точно не дадим вас в обиду. Мы не дадим забыть ваш подвиг, мы не дадим переписать историю, мы гордимся тем, что вы сделали, мы благодарны вам за то, что мы можем жить", — заявил Марчевский.

Партия ОПЗЖ – единственная политическая сила, которая заботится и представляет интересы ветеранов на постоянной основе — добавил депутат Киевсовета Михаил Наконечный.

"Этот день памяти и скорби о том, когда 80 лет назад на советскую и украинскую землю пришла война. Это война была 40 недель и это были фактически каждый день боевых действий. Самое главное, что эта война прервала жизни приблизительно 10 миллионов украинцев. Украина понесла самые большие потери в этой войне, об этом нельзя забывать. Нужно понимать, что каждая пятая семья кого-то потеряла. Более 10 миллионов человек остались без крыши над головой, более 2 миллионов были вывезены на принудительные работы. И понимаете, об этом забывать нельзя, нужно уважать память тех, кто погиб и самое главное нужно помнить о тех, кто остался живым, им постоянно помогать и не для гласного слова скажу, что мы и в праздничные дни, в памятные даты и в будние дни помним о ветеранах, помним о тех людях, которые защищали, которые остались живыми, нам нужно их оберегать", - заявил Наконечный.