Председатель Закарпатской областной организации партии ОПЗЖ Иван Чубирко поздравил земляков с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Председатель Закарпатской областной организации политпартии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко поздравил закарпатцев с большой победой над фашизмом.
Текст соответствующего поздравления опубликован на сайте "Первого". Приводим его дословно:
76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне сегодня отмечают все, кому действительно небезразлична история и наше прошлое, кто против сфальсифицированных исторических фактов и кто уважает настоящих героев.
9 мая весь народ Советского Союза победил фашизм в 1945-м ценой страшных жертв, миллионов жизней, но отстоял свободу и право на жизнь.
Мы благодарны каждому воину за мужество, стойкость и несокрушимую жажду к победе, которые спасли мир от фашистского нашествия.
Земной поклон нашим героям войны, которые сумели выжить в страшном аду и сквозь всю жизнь пронесли любовь к Родине.
Наш святой долг — уважать бесценный подвиг ветеранов, сохранить воспоминания очевидцев кровавых лет войны для следующих поколений, а главное не дать стереть историю, нужно помнить итоги Великой Отечественной войны и не забывать преступные деяния, совершенные фашистами.
Мы должны вместе, как когда-то наши герои во время войны, братской дружбой и желанием не повиноваться никому, развивать отношения между народами мирно и цивилизованно.
Желаю всем мирного неба, согласия и добра, крепкого здоровья и счастья! Спасибо за победу! Спасибо за жизнь! С праздником всех!