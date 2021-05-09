Председатель Закарпатской областной организации партии ОПЗЖ Иван Чубирко поздравил земляков с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Иван Чубирко Фото из открытых источников

Председатель Закарпатской областной организации политпартии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко поздравил закарпатцев с большой победой над фашизмом.

Текст соответствующего поздравления опубликован на сайте "Первого". Приводим его дословно:

Дорогие друзья! Сегодня особенный день для каждого из нас! 9 мая – это наш большой общий праздник, оно государственное и семейное время, это день мужества и сплоченности ради высокой цели – общей победы!

76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне сегодня отмечают все, кому действительно небезразлична история и наше прошлое, кто против сфальсифицированных исторических фактов и кто уважает настоящих героев.

9 мая весь народ Советского Союза победил фашизм в 1945-м ценой страшных жертв, миллионов жизней, но отстоял свободу и право на жизнь.

Мы благодарны каждому воину за мужество, стойкость и несокрушимую жажду к победе, которые спасли мир от фашистского нашествия.

Земной поклон нашим героям войны, которые сумели выжить в страшном аду и сквозь всю жизнь пронесли любовь к Родине.

Наш святой долг — уважать бесценный подвиг ветеранов, сохранить воспоминания очевидцев кровавых лет войны для следующих поколений, а главное не дать стереть историю, нужно помнить итоги Великой Отечественной войны и не забывать преступные деяния, совершенные фашистами.

Мы должны вместе, как когда-то наши герои во время войны, братской дружбой и желанием не повиноваться никому, развивать отношения между народами мирно и цивилизованно.

Желаю всем мирного неба, согласия и добра, крепкого здоровья и счастья! Спасибо за победу! Спасибо за жизнь! С праздником всех!