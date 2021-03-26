Предмет "Основы христианской этики" не будет обязательным в школах, - Шкарлет

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Учебное заведение самостоятельно может выбирать курс для изучения

В украинских школах изучение предмета "Основы христианской этики" не будет иметь обязательный характер. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга по случаю 100 дней работы на посту, передает "Интерфакс-Украина".

"Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго идут дискуссии, не может быть обязательным для изучения", - отметил он.

При этом Шкарлет рассказал, что согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение принимает решение о внесении в образовательную программу одного из предметов, например, "Этика", "Культура добрососедства", или другого курса морального направления.

Напомним, ранее во Львове учительница превратила урок христианской этики на богослужение и проповедь. Она вызывала Бога и жгла свечи прямо в классном помещении.