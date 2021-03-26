live
Новости » Общество Читати новину українською

Предмет "Основы христианской этики" не будет обязательным в школах, - Шкарлет

Фото из открытых источников

Учебное заведение самостоятельно может выбирать курс для изучения

В украинских школах изучение предмета "Основы христианской этики" не будет иметь обязательный характер. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет во время онлайн-брифинга по случаю 100 дней работы на посту, передает "Интерфакс-Украина"

"Предмет "Основы христианской этики", вокруг которого так долго идут дискуссии, не может быть обязательным для изучения", - отметил он. 

При этом Шкарлет рассказал, что согласно закону о полном общем среднем образовании, именно учебное заведение принимает решение о внесении в образовательную программу одного из предметов, например, "Этика", "Культура добрососедства", или другого курса морального направления.

Новости по теме: Христианская этика в школе: фундамент воспитания или нарушение Конституции?

Напомним, ранее во Львове учительница превратила урок христианской этики на богослужение и проповедь. Она вызывала Бога и жгла свечи прямо в классном помещении. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Лукашенко выиграл лыжную гонку после того, как его соперник трижды упал перед финишем. Видео Евросоюз начал подготовку четвертого пакета санкций против Беларуси, - СМИ Российские самолеты будут патрулировать небо Беларуси Шмыгаль поручил трем министерствам изучить возможность санкций против окружения Лукашенко

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21