Предложенная Минрегионом программа реновации жилья не исключает сокращения площадей квартир для ее участников, - СМИ

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По текущему закону на каждые 100 кв. м необходимо предоставлять 150 кв. м нового жилья. Если за новую инициативу проголосуют, коэффициенты будут устанавливать уже после инвентаризации

В разработанном Минрегионом законопроекте об обновлении устаревшего жилья не указан коэффициент возмещения, а значит, площадь новых квартир, которые планируют предоставлять гражданам вместо тех, которые пойдут под снос, будет разной, в зависимости от города. Не исключено, что людям предложат жилье даже меньшей площади, чем у них было до этого. Об этом Анна Пешкова пишет в материале "Принуждение к переезду и манипуляции с площадью квартир. Какую реновацию "хрущевок" предлагают украинцам" для 112ua.tv.

По текущему закону на каждые 100 кв. м необходимо предоставлять 150 кв. м нового жилья. Если за новую инициативу проголосуют, коэффициенты будут устанавливать уже после инвентаризации. Такое решение вызвано разной инвестиционной привлекательностью отдельных городов и районов.

"Очевидно, что привлекательность жилой площади в разных районах очень сильно отличается. Если в центре Киева застройщики будут согласны на коэффициент даже 2, то в более отдаленных районах он будет меньше. А в маленьких городах может быть ситуация, что экономически невыгодно расселять "хрущевки" даже с предоставлением квартир такой же площади. Коэффициент должен быть экономически обоснованным и устанавливаться органами местной власти. Также как и заказчиками реконструкции должны быть именно органы местного самоуправления, четко прописано в новом законопроекте", - рассказал глава Конфедерации строителей Украины и автор инициативы Лев Парцхаладзе.

Экс-замминистра Регионального развития подчеркивает: то, что принятие решений об установлении коэффициента в законопроекте закрепили за органами местного самоуправления на уровне сессий городских и сельских советов, должно минимизировать риск манипуляций с пересчетом площади. Он уверен, что жильцы смогут капитализировать свое имущество в два раза.

"Если правильно организовать процедуру отселения при сносе устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жителей "хрущевок", ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество", - говорит он.

Что касается остальных рисков, Парцхаладзе уверен, что достаточным предохранителем станет типичная стандартная форма договоров с подрядчиком, утвержденная Кабмином.

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Наверняка подлежать сносу должны 3-5% многоквартирных домов из-за их аварийности. В целом же новшества могут затронуть примерно 80% многоэтажек, ведь они относятся к устаревшему жилому фонду. Но сколько конкретно жилья снесут, а сколько - реконструируют, пока нельзя сказать даже приблизительно.