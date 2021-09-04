Празднование Рош га-Шана: В Умань прибыли полицейские из Израиля

Национальная полиция Украины

Они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов

В Умань прибыли 11 полицейских из Израиля. Они будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества хасидов совместно с украинскими правоохранителями. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

Как отмечается, израильские правоохранители прошли инструктаж и, совместно с представителями украинской полиции обследовали район паломничества.

"Полицейские из Израиля, вместе с украинскими правоохранителями, до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош га-Шана", - подчеркнула пресс-служба.

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Напомним, что ранее в Умань на празднование иудейского Нового года – Рош га-Шана 6-8 сентября намерены приехать около 50 тысяч израильтян и граждан других иностранных государств. Израильские граждане должны пройти тестирование на COVID-19 в аэропорту вылета и после их возвращения, а также неукоснительно соблюдать санитарные правила, установленные украинским законодательством.

Также в городе перед приездом хасидов-паломников, развернули палатки Красного Креста и доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч медицинских масок.