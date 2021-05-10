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Празднование Дня Победы объединило миллионы граждан Украины

Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

9 мая тысячи людей во всех городах Украины шли к памятникам воинам-освободителям, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти подвигу настоящих героев. Всюду чествовали ветеранов, сообщает пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь" на сайте политсилы.

В Киеве праздничный марафон "Оппозиционной платформы - За жизнь" стартовал утром 9 мая от легендарного танка Т-34 на проспекте Победы. Затем депутаты от ОПЗЖ вместе с киевскими ветеранами возложили цветы к обелиску "Городу-герою Киеву" на площади Победы и выпустили в небо голубей, в память о павших в Великой Отечественной войне. Вместе с жителями Киева оппозиционеры принесли цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Славы и памятнику генералу Ватутину.

Стартовавший в столице автопробег "Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!" поддержали в Днепре и Ужгороде, Запорожье и Полтаве, Одессе и Николаеве, Мариуполе и Лисичанске, Харькове и Краматорске, Сумах и Кировограде, Кривом Роге, Херсоне и Черкассах.

Накануне Дня победы активисты "Оппозиционной платформы - За жизнь" во всех городах и населенных пунктах страны провели "толоки памяти", во время которых привели в порядок могилы воинов-освободителей, облагородили территории мемориальных комплексов. Провели акцию "Миллион цветов для героев". Навестили и поздравили ветеранов Великой Отечественной, организовали праздничные концерты для участников боевых действий, детей войны. Никто не остался без внимания оппозиционеров. День Победы еще раз показал, что для украинцев это любимый и всенародный праздник.

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