Празднование Дня Независимости Украины: Метрополитен Киева изменит график работы

Столичное метро Фото из открытых источников

Подземка временно изменит график работы с 23 августа

В связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будет осуществляться без остановки на станции "Майдан Независимости").

24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.

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В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (в 18:30), в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".

А после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".

Также в ночь на 25 августа метрополитен продолжит работу на 2 часа.

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Напомним, ранее Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в августе.