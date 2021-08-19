Празднование Дня Независимости Украины: Метрополитен Киева изменит график работы
Подземка временно изменит график работы с 23 августа
В связи с празднованием Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины Независимости Украины в Киеве, 23-24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.
24 августа от начала движения до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Майдан Независимости" и переход между станциями "Майдан Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будет осуществляться без остановки на станции "Майдан Независимости").
24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", который расположен на Аллее Героев Небесной Сотни.
В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (в 18:30), в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская".
А после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока возможно ограничение входа станций метрополитена "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец Спорта".
Также в ночь на 25 августа метрополитен продолжит работу на 2 часа.
Напомним, ранее Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы в связи с переносом рабочих дней в августе.