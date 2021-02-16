Правительство завтра планирует вернуть "цветные" зоны адаптивного карантина

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Дискуссии о том, сколько их должно быть, до сих пор продолжаются

Завтра, 17 февраля, Кабинет министров Украины во время заседания рассмотрит вопрос о возможности возвращение страны к адаптивному карантину с разделением регионов на зоны в зависимости от количества больных коронавирусом. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"О финальных условиях и параметрах постановления, которое будет завтра принято, сейчас некорректно говорить, так как еще продолжаются дискуссии и обсуждения. Уверен, что завтра будет подробно рассказано все об адаптивном карантине. Речь идет о введении четырех зон", - отметил он.

По словам Мокана, в Украине хотят продлить адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до начала мая. Следовательно, будут действовать ограничения как для "желтой" зоны с риском заболевания COVID-19, но в случае ухудшения ситуации, будут ограничения как для "оранжевой".

При этом чиновник добавил, что "красная" зона действия карантина будет предусматривать ограничения, которые вводились во время зимнего локдауна. Ее введут в случае сильной нагрузки на медицинскую систему страны.

Кроме этого, Мокан отметил, что "зеленая" зона адаптивного карантина предусматривает полную отмену карантинных ограничений и возвращение к жизни до пандемии коронавируса.

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Напомним, ранее главный санитарный врач отмечал, что в Украине во второй половине или в конце февраля введут адаптивный карантин, а его основным преимуществом будет способность системы здравоохранения оказывать людям медицинскую помощь.