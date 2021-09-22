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Правительство запустило удаленную идентификацию для пенсионеров из ОРДЛО: Как это будет работать

ОРДЛО

 Фото из открытых источников

Они должны авторизоваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины

Кабинет министров Украины запускает удаленную идентификацию для пенсионеров оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом говорилось в материалах заседания правительства.

Как отмечается, это позволит пенсионерам получать выплаты без обязательной физической идентификации в отделениях "Ощадбанка" на подконтрольной территории.

"На сегодня карантинные мероприятия предусматривают ограничения на передвижение граждан и посещение отделения банков. Министерством цифровой трансформации был разработан механизм удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія. Подпись" ("Дія ID")", - говорится в пояснительной записке.

Так, документом вносятся изменения, согласно которым получатель пенсии с оккупированных территорий сможет проходить идентификации путем авторизации в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

Известно, что такая авторизация должна проходить с помощью "Дія. Подпись" ("Дія ID"), сгенерированного в мобильном приложении Единого государственного вебпортала электронных услуг ("Дія").

Таким образом, авторизация будет приравнена к физической идентификации пенсионера.

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Как сообщалось ранее, для решения вопроса выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса введут удаленную идентификацию. Это будет происходить с помощью смартфона и соответствующих технических решений.

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