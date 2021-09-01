Правительство выделило регионам средства на ремонт и обеспечение здорового питания в школах

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Речь идет о 1 млрд гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способна школа для лучших результатов"

Кабинет министров Украины одобрил выделение регионам средств на развитие безбарьерного пространства и организации и обеспечение здорового питания в учебных заведениях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.



"Правительство одобрило распределение 1 млрд гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов". Программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений", - отметил председатель правительства.

По его словам, сейчас в сотрудничестве с областными государственными администрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, которые призваны улучшить условия для надлежащего образовательного процесса.

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Напомним, сегодня, 1 сентября, вступили в силу нормы питания в учебных заведениях, детских учреждениях оздоровления и отдыха и Порядок организации такого питания. В частности, новыми нормами ограничено количество соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, а также соков. Они не предусматривают колбасные изделия, сосиски, рыбные, мясные и плодоовощные консервы, кондитерские изделия.