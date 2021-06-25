Правительство ужесточило правила въезда в Украину из-за штамма коронавируса "Дельта"

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Прежде всего будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где зафиксирован этот штамм

Кабинет министров ввел новые ограничения на границе для противодействия варианта коронавирус "Дельта", которые начнут действовать со 2 июля. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 25 июня, сообщил заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Прежде всего мы будем проводить контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамм коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу", — рассказал он.

В частности, люди, прибывающие из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России, Португалии (также если они пребывали на территории этих стран не менее чем семь дней на протяжении последних двух недель), должны пройти экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).

В случае положительного результата они обязаны находиться на самоизоляции или обсервации. От зоны пограничного контроля до санитарных зон, которые обустраиваются за пределами территории пунктов пропуска, граждан будут сопровождать работники Нацполиции. Оттуда людей транспортируют в места обсервации или учреждения здравоохранения для госпитализации.

В то же время пограничники могут отказать в пересечении границы людям, которые не имеют результата теста или отказываются его проходить. На детей до 12 лет нововведение не распространяется.

Также в Кабмине отметили, что список стран будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, в Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса "Дельта". Учитывая это, Кабинет министров Украины ввел обязательный тест на антиген коронавируса для пересечения украинской границы для людей, которые едут из ряда стран.