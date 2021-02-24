Правительство увеличило максимальную помощь для бизнеса
По словам премьера, это решение является очередным шагом к "дешевым деньгам"
Кабинет министров Украины увеличил до 400 тысяч евро помощь от государства для среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Отныне максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто получил кредит в прошлом году, будет составлять не 200 тысяч евро, а 400 тысяч евро.
Сегодня на заседании правительства одобрили постановление, которое направлено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9", - написал Шмыгаль.
По словам премьера, это решение является очередным шагом к "дешевым деньгам", которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины отложил до 1 октября 2021 года начало выплат компенсации по 400 гривен пенсионерам от 75 до 80 лет.