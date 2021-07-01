Правительство утвердило украинский международный COVID-сертификат
В частности, согласованы требования по формированию и дальнейшему использованию COVID-сертификата
Кабинет министров Украины утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата. В частности, каждое свидетельство будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код. Об этом сообщает "Урядовий портал".
Как отмечается, согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:
- ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;
- дату рождения владельца;
- информацию о болезни;
- уникальный номер сертификата;
- срок действия сертификата;
- название страны, выдавшей сертификат;
- информацию об уполномоченном учреждении.
В документе будут описаны данные:
- о вакцинации от COVID-19 (информация о вакцине, количество доз вакцины в соответствии с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата введения последней дозы, страна вакцинации);
- об отрицательном результате тестирования на COVID-19 (информация о тесте, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, информация о субъекте хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и провел исследования);
- о выздоровлении человека от COVID-19 (дата первого положительного результата тестирования на COVID-19);
Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине можно получить COVID-сертификат в тестовом режиме, но документ будут выдавать не только тем лицам, которые завершили курс вакцинации. В Центре общественного здоровья назвали условия получения COVID-сертификата.