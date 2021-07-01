Правительство утвердило украинский международный COVID-сертификат

В частности, согласованы требования по формированию и дальнейшему использованию COVID-сертификата

Кабинет министров Украины утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата . В частности, каждое свидетельство будет иметь уникальный электронный идентификатор и QR-код. Об этом сообщает "Урядовий портал" .

Как отмечается, согласно решению органа исполнительной власти, сформированный украинский международный COVID-сертификат будет содержать в себе:

ФИО владельца документа на украинском языке и латинскими буквами;

дату рождения владельца;

информацию о болезни;

уникальный номер сертификата;

срок действия сертификата;

название страны, выдавшей сертификат;

информацию об уполномоченном учреждении.

В документе будут описаны данные:

о вакцинации от COVID-19 (информация о вакцине, количество доз вакцины в соответствии с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства, порядковый номер полученной дозы вакцины и дата введения последней дозы, страна вакцинации);

об отрицательном результате тестирования на COVID-19 (информация о тесте, дата и время забора образца биологического материала и получения результата исследования, информация о субъекте хозяйствования, который имеет лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике и провел исследования);

о выздоровлении человека от COVID-19 (дата первого положительного результата тестирования на COVID-19);

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине можно получить COVID-сертификат в тестовом режиме, но документ будут выдавать не только тем лицам, которые завершили курс вакцинации. В Центре общественного здоровья назвали условия получения COVID-сертификата.