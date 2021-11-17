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Правительство согласовало увольнение председателя Закарпатской ОГА Полоскова

Анатолий Полосков Фото из открытых источников

Он исполняет обязанности председателя ОГА с декабря 2020 года

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Анатолия Полоскова с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В должности председателя ОГА Полосков проработал с 8 декабря 2020 года.

При этом Алексей Петров (предыдущий председатель) занимал должность председателя Закарпатской ОГА с 23 апреля, таким образом не пробыв на должности и года.

Как известно, в свое время Полосков работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью. Это был его первый опыт работы на государственной службе.

С 2011 года Полосков является директором винодельческой компании "Шато Чизай", в целом в этой области работает более 20 лет.

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Напомним, ранее мэр Бердянска Валерий Баранов подал в отставку. Свое решение глава города объявил депутатам 16 ноября в мэрии. Он решил пойти, чтобы сохранить себе остатки здоровья и нервов".

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