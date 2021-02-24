Правительство разрешило украинцам менять отчество с 14 лет

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Соответствующий закон вступил в действие с 1 января 2021 года

Кабинет министров разрешил гражданам Украины изменять отчество по собственному усмотрению по достижению 14 лет. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который принимает участие в заседании правительства.

Теперь физическое лицо с 14 может изменить отчество, в том числе повторно, подав заявление в Центр предоставления административных услуг. Раньше это можно было сделать в случае изменения собственного имени отцом ребенка или в случае исключения сведений о нем как об отце.

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Верховная Рада Украины разрешила гражданам с 14 лет менять отчество. Соответствующий законопроект поддержали 259 нардепов.