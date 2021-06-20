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Правительство продлило полномочия нескольким членам наблюдательного совета "Укрзализныци"

Полномочия продлены на срок до трех месяцев

Кабинет министров Украины продлил полномочия некоторым членам наблюдательного совета "Укрзализныци", контракты с которыми истекли 19 июня, на срок до трех месяцев. Об этом сообщается в распоряжении №666 от 18 июня.

Как отмечается, правительство решило избрать членами наблюдательного совета Шевки Аджунера, Андреас Матье (независимые члены), Сергея Лещенко и Олега Журавлева (представители государства) на срок до принятия решения о назначении новых членов по результатам конкурса, но не более чем на три месяца.

Срок действия контрактов продлевается путем заключения дополнительных договоров.

Также в решении Кабмина говорится о полномочии члена правления Ивана Юрика на подписание дополнительных договоров с указанными выше членами наблюдательного совета.

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Ранее сообщалось, что служащему подразделения "Укрзализныци" сообщили о подозрении в присвоении 750 тыс. гривен, которые были выделены на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев – Пассажирский".

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