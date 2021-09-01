В Украине повысят стипендии студентам: Когда и на сколько рассчитывать

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Последнее поднятие размеров стипендий студентам было в 2017 году

На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального и высшего образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, вскоре в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение как минимум в 1,5 раза.

Как отмечается, последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела насущная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.

Напомним, на заседании 26 мая правительство приняло распоряжение о назначении академической стипендии КМУ студентам учреждений высшего образования на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на 2021/2022 учебный год. Распоряжение было включено 99 студентов и 22 аспиранта. Размер академической стипендии Кабмина для студентов составляет 2480 грн, для аспирантов – 7922 грн.