Правительство может внедрить обязательную вакцинацию коллективов учебных заведений, – Шмыгаль

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По его словам, этого требуют родители учеников

Украина не планирует внедрять индивидуальную обязательную вакцинацию против COVID-19. Вместо этого может быть принято решение об обязательной вакцинации коллективов учебных заведений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает "Интерфакс".

"Мы не планируем внедрять обязательную вакцинацию для конкретного человека, но можем ввести обязанность быть вакцинированными для коллективов учебных заведений", – подчеркнул он.

Шмыгаль подчеркнул, что этого требуют родители учеников.

"Есть много примеров, когда родительские коллективы сами берут инициативу в свои руки и спрашивают директоров школ, какой процент учителей провакцинирован, они беспокоятся о здоровье своих детей", – сказал он.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что контролировать вакцинацию среди персонала в школах и других образовательных учреждениях будут несколько государственных структур. К контролирующим органам относится Госпотребслужба, Национальная полиция. За нарушение персонал понесет административную ответственность.