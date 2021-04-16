Правительство отсрочило реальную легализацию медицинского каннабиса, - эксперты

Здание Кабинета министров в Киеве Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Постановление правительства №324, имеющее целью использование препараты на основе каннабиноидов, задерживает полноценную легализацию использования каннабиса в медицинских целях. Кроме двух препаратов и изолята каннабидиола все смолы, экстракты, настойки из каннабиса и сам ТГК продолжают находиться в таблице запрещенных веществ. Об этом в материале "2 тыс. долл вместо 20 долл. Почему Кабмин на самом деле откладывает, а не ускоряет легализацию медицинского каннабиса" на сайте 112ua.tv пишет Ирина Шостак.

По словам общественного деятеля, эксперта наркополитики, соучредителя Марша Свободы за легализацию медицинского каннабиса Тараса Ратушного, Кабмин спешно принял постановление для того, чтобы нейтрализовать альтернативный проект постановления, разработанный Министерством по делам ветеранов. Общественность не видела проекта постановления до его принятия - Минздрав не выставлял его на общественное обсуждение, нарушив процессуальные сроки.

"Постановление является вынужденным, поспешным шагом со стороны власти, который решает только одну проблему. И это - не проблема ученых или пациентов. Решается проблема Министерства внутренних дел, ведь исчезает угроза, что изменится статус-кво и каннабис перестанет быть особо опасным наркотиком в общественном воображении. При этом не номинальные, а настоящие и действенные изменения еще на некоторое время откладываются", - добавляет общественник.

Автор материала утверждает, что решение Кабмина откладывает легализацию медицинского каннабиса еще на полгода или даже год. Ведь основное, за что выступали активисты и пациенты - начало украинской истории научного исследования каннабиноидов как анальгетиков и других средств, что пока юридически невозможно.

"Мы рады, что Кабмин хотя бы признал: медицинский каннабис имеет терапевтический эффект, от него есть польза. Они это подтвердили, приняв это постановление. Но мы хотим, чтобы наши ученые имели возможность и право исследовать лечебные свойства каннабиса, а сейчас это очень ограничено нынешними законодательными актами", - говорит в комментарии 112ua.tv председатель ОО "Ветераны за медицинский каннабис" Алина Приймак.