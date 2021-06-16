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Правительство отменило требование теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа

"Дія" Фото из открытых источников

Решение вступит в силу завтра

Кабинет министров Украины в связи с вхождением страны в зеленую зону эпидопасности отменил обязательство устанавливать мобильное приложение "Дій вдома" для тех, кто возвращается в Украину из-за границы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украинцам больше не нужно ставить приложение "Дій вдома". Приняли решение на Кабмине отключить приложение, пока Украина находится в зеленой зоне. Уже завтра никто не потребует его установления во время прохождения паспортного контроля на границе", - написал он.

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При этом Федоров добавил, что за год приложением "Дій вдома" воспользовались почти миллион человек.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство решило продлить адаптивный карантин в Украине до конца лета, однако с ослаблением карантинных ограничений. Это стало возможным из-за преодоления страной пика заболевания коронавирусом.

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