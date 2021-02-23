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Правительство отложило компенсации пенсионерам старше 75 лет до конца года

Фото из открытых источников

Дополнительные 400 гривен пенсионеры начнут получать в октябре

Кабинет министров Украины отложил до 1 октября 2021 года начало выплат компенсации по 400 гривен пенсионерам от 75 до 80 лет. Соответствующее постановление размещено на сайте правительство.

В то же время чиновники отменили норму, согласно которой начиная с 1 марта 2022 года размеры ежемесячной компенсационной выплаты будут увеличиваться на соответствующий коэффициент.

Вместе с тем документ предусматривает порядок перерасчет пенсий с 1 марта 2021 года. Коэффициент для исчисления пенсии составляет 1,11. В случае, когда размер повышения не достигает 100 гривен, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии.

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Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная предупредила, что размер пенсий в Украине может сократиться в полтора раза, если срочно не изменить подход к выплатам. 

Одновременно в ведомстве рассчитывают на внедрение накопительного уровня пенсионной системы для всех граждан Украины с 2023 года. 

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