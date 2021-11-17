Правительство освобождает от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарств от COVID-19

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Предполагается, что это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей

Кабинет министров принял решение об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость ввезенного в Украину оборудования для изготовления вакцина и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня приняли решение, которое позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки. Зато для государства — это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран в отношении их поставок", - написал он.

Известно, что соответствующее постановление было принято во время заседания правительства.

Напомним, ранее теперь уже бывший министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса. На ее изготовление понадобится около 100-150 млн гривен.