Правительство ослабило карантин в Украине: Что теперь разрешено

В частности, работа ресторанов разрешена круглосуточно и разрешено проведение массовых мероприятий

Кабинет министров Украины пересмотрел и смягчил ограничение адаптивного карантина , который действует на территории страны. Об этом говорится в постановлении Кабмина .

Как отмечается, отныне в Украине разрешено проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания при условии, что на одного человека будет выделено 4 квадратных метра площади здания, территории или при заполненности более двух третей мест.

В то же время, работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метров.

Ограничения не применяются, если у всех участников и организаторов мероприятия отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест, который был проведен не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение двух доз вакцины.

Также в кинотеатрах и других учреждениях культуры разрешено принимать посетителей при наполненности залов не более чем на две трети мест.

Кроме того, в Украине изменили критерии для установка зеленой зоны карантина, который будет действовать, если:

количество выявленных новых случаев инфицирования на 100 тысяч населения за последние 14 дней составляет менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса) - меньше 4%;

количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тысяч населения составляет свыше 300;

на всей территории Украины нет регионов с красным уровнем эпидемической опасности.

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Напомним, по состоянию на утро 7 июня в Украине подтвердили 2 215 052 случая коронавируса COVID-19, а за минувшие сутки заболели 535 человек, 1743 человека выздоровели, а 33 пациента не смогли побороть болезнь.