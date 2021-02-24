Правительство ограничило работу транспорта в красной зоне карантина

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Движение персонального транспорта ограничивать не будут

Кабинет министров Украины ввел ограничения на работу общественного транспорта в областях, отнесенных к красной зоне карантина. Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства.

Таким образом, в регионах красного уровня эпидопасности запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские автомобильные перевозки, железнодорожные пассажирские перевозки, а также работа городского электротранспорта и метрополитена.

Как рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, запрет не будет действовать на транзитные пассажирские перевозки, а также перевозки в легковых машинах с не более 5 людьми с учетом водителя и без учета детей до 14 лет. Также не будет ограничиваться движение персонального транспорта.

В то же время перевозка служебным транспортом будет разрешена при условии обеспечения пассажиров средствами индивидуальной защиты и по маршруту, о котором за два дня должно быть сообщено полицейским. А специальные рейсы пригородного железнодорожного транспорта можно будет осуществлять после решений облгосадминистраций по согласованию Мининфраструктуры и Минздрава.

Постановление приняли с доработкой в однодневный срок, а вступит оно в силу через 7 дней после принятия.

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Напомним, сегодня, 24 февраля, Украина вернулась к адаптивному карантину с разделением областей по уровню коронавирусной опасности. В красную зону сейчас попали Ивано-Франковская и Черновицкая области.