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Правительство не собирается менять модель карантина на майские праздники

Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

В то же время, украинцев призвали избегать массовых скоплений

На майские праздники Кабинет министров не будет менять модель адаптивного карантина в Украине, однако украинцев призывают проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку оно демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости", - отметил глава Кабмина.

Шмигаль также добавил, что на следующей неделе "красную" зону могут покинуть еще несколько областей.

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Ранее сообщалось, что Минздрав решил не вводить дополнительные карантинные ограничения по всей Украине, поскольку сейчас динамика в Украине с количеством COVID-больных остается положительной, но издал ряд рекомендаций для религиозных учреждений.

В частности, в ведомстве рекомендуют увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность, посещать обряд благословения и освящения еды только 1 человеку от семьи. Население просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.

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