Правительство не собирается менять модель карантина на майские праздники

В то же время, украинцев призвали избегать массовых скоплений

На майские праздники Кабинет министров не будет менять модель адаптивного карантина в Украине, однако украинцев призывают проявить ответственность и избегать массовых скоплений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook .

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачила рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку оно демонстрирует свою действенность: на этой неделе из "красной" зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости", - отметил глава Кабмина.

Шмигаль также добавил, что на следующей неделе "красную" зону могут покинуть еще несколько областей.

Ранее сообщалось, что Минздрав решил не вводить дополнительные карантинные ограничения по всей Украине, поскольку сейчас динамика в Украине с количеством COVID-больных остается положительной, но издал ряд рекомендаций для религиозных учреждений.

В частности, в ведомстве рекомендуют увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность, посещать обряд благословения и освящения еды только 1 человеку от семьи. Население просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей.