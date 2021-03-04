Правительство может позволить украинцам вакцинироваться вне очереди

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Такое решение принято во избежание утилизации препарата

Кабинет министров намерен разрешить использовать остатки вакцин от коронавируса для украинцев вне общей очереди для того, чтобы избежать утилизации препарата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции по случаю первого года работы правительства.

"Дозы и упаковки вакцины рассчитаны на определенное количество - той вакцины, которая у нас есть, кратны десяти. Есть часть вакцин, которые не успевают использоваться в период, когда они открыты, и должны быть использованы в течение двух-трех суток, далее такая вакцина должна фактически выбрасываться. Выбрасывать их - это кощунство.

Во избежание такой ситуации нужно подбирать и моделировать систему так, чтобы в случае появления остаточных доз после вакцинации людей с первого этапа привлекали желающих со второго или следующего этапа вакцинации", - отметил он.

Также Шмыгаль отметил, что помочь решить эту проблему должен Портал электронной вакцинации, через который людей будут приглашать на прививки, чтобы избежать избытка вакцин для утилизации.

Глава правительства заверил, что сейчас такая проблема существует во всех странах, и преодолевают ее по-разному.

Напомним, некоторых граждан в Украине уже вакцинировали от коронавируса. Пока прививки проводят бесплатно и в добровольном порядке. Однако определенным категориям граждан не удастся отказаться от вакцинации. А летом, вероятно, украинцы смогут получить вакцину вне очереди и за свой счет. Ответы на самые распространенные вопросы, связанные с прививками, можно получить по этой ссылке.