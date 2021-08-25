Решение было принято согласно рекомендации Европейского Союза

Правительство Мальты признало украинские цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія". Решение было принято согласно рекомендации Европейского Союза. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter .

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС", - сообщил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба также добавил, что МИД работает над увеличением свободы и безопасности путешествий украинцев.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат, который признали в Европейском Союзе, через приложение "Дія". По его словам, надо в приложении отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.