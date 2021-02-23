Правительство Германии выделяет 10 млн евро на развитие соцуслуг на востоке Украины
Также эти деньги будут направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса
Правительство Германии через Немецкий банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро для расширения проекта "Спільно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Киеве.
Согласно сообщению, выделение финансирования является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития "Содействие развитию социальных услуг на востоке Украины на фоне пандемии COVID-19".
Известно, что проект "Спільно" направлен на развитие услуг для семей с детьми в 12 пилотных общинах на востоке Украины. Финансирование следующей фазы позволит ввести новые программные направления и распространить проект на другие общины.
"Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учреждений образования. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в общинах, пострадавших от конфликта. Проект охватит более 500 000 жителей на востоке Украины", - отметили в посольстве.
Кроме этого, все компоненты проекта также должны повысить стабильность людей, которых коснулась пандемия COVID-19, в частности сюда относятся следующие меры: обеспечение защитными средствами, информационно-просветительские мероприятия в школах и молодежных центрах, поставка безопасной воды для личной гигиены, мотивация молодых людей становиться "послами защиты от COVID" среди сверстников.
Напомним, недавно стало известно, что Великобритания выделит 168 тысяч фунтов стерлингов на реализацию проекта по улучшению жизни украинцев в оккупированном Крыму.