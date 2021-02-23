Правительство Германии выделяет 10 млн евро на развитие соцуслуг на востоке Украины

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Также эти деньги будут направлены на борьбу с последствиями пандемии коронавируса

Правительство Германии через Немецкий банк развития (KfW) выделит финансирование в размере 10 млн евро для расширения проекта "Спільно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом сообщает пресс-служба посольства ФРГ в Киеве.

Согласно сообщению, выделение финансирования является частью проекта Федерального министерства экономического сотрудничества и развития "Содействие развитию социальных услуг на востоке Украины на фоне пандемии COVID-19".

Известно, что проект "Спільно" направлен на развитие услуг для семей с детьми в 12 пилотных общинах на востоке Украины. Финансирование следующей фазы позволит ввести новые программные направления и распространить проект на другие общины.

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"Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учреждений образования. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в общинах, пострадавших от конфликта. Проект охватит более 500 000 жителей на востоке Украины", - отметили в посольстве.

Кроме этого, все компоненты проекта также должны повысить стабильность людей, которых коснулась пандемия COVID-19, в частности сюда относятся следующие меры: обеспечение защитными средствами, информационно-просветительские мероприятия в школах и молодежных центрах, поставка безопасной воды для личной гигиены, мотивация молодых людей становиться "послами защиты от COVID" среди сверстников.

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Напомним, недавно стало известно, что Великобритания выделит 168 тысяч фунтов стерлингов на реализацию проекта по улучшению жизни украинцев в оккупированном Крыму.