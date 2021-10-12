Правила межрегиональных перевозок не распространяются на несовершеннолетних лиц, - Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 или сертификатов вакцинации

Новые правила межрегиональных перевозок пассажиров, которые начнут действовать с 21 октября, не будут касаться несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новые правила перевозок распространяются только на совершеннолетних лиц.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках. Для детей в возрасте от 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте", - отметил глава Минздрава.

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Напомним, на заседании Кабинета Министров Украины 11 октября внесли изменения в постановление №1236, которые предусматривают ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах, где установили желтый, оранжевый или красный уровень эпидопасности. Так, 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров отрицательного теста на COVID, документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.