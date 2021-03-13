live
Новости » Общество Читати новину українською

Борьба с коронавирусом: В Минздраве обещают делать прививки пожилым людям дома

Фото из открытых источников

Это будут делать в рамках стратегии иммунопрофилактики

В Украине людей пожилого возраста вакцинировать от коронавируса дома. Об этом в интервью HB сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. 

"Это будет наша стратегия иммунопрофилактики – приблизить место прививки к месту жительства человека. Даже к одному человеку приедут и будут делать прививки", - отметил он. 

При этом Ляшко добавил, что к маломобильным пожилым людям домой будут приезжать бригады медиков. Пенсионерам будут делать прививки вместе с их родственниками. В таком случае могут пересмотреть дорожную карту вакцинации, чтобы рационально использовать препараты.

По словам главсанврача, агитационная кампания за вакцинацию от коронавируса начнется уже на втором этапе прививок. 

"Если мы оперативно будем делать прививки и убеждать своих родителей, дедушек тоже это сделать, тогда у нас есть шанс достаточно быстро вернуться к той докарантинной жизни,"
- подчеркнул Ляшко. 

Новости по теме: COVID-вакцинация вне очереди: В Минздраве рассказали, кто может на нее рассчитывать

Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали более 13 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Москве скончался известный спорткоментатор Юрий Розанов В Москве избили музыканта группы "Машина времени" Дитковского В Москве нашли мертвой 20-летнюю писательницу родом из Украины В Москве нашли мертвой звезду фильма "Царь Иван Грозный"

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21