Пожилые люди все еще в наивысшей зоне риска к COVID-19, - Ляшко

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В группе людей 60+ самая большая смертность от коронавируса

Наиболее уязвимыми к COVID-19, как и в начале пандемии, остаются пожилые люди. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

По его словам, пожилые люди все еще в красной зоне риска, поскольку наибольшая доля заболевших именно в возрастной группе 50-59 лет, 60 и старше.

"Мы проанализировали помесячно возрастную долю больных с августа 2020 года по март 2021 года. Такой же анализ сделали и по возрастной доле умерших с диагнозом "коронавирусная болезнь". И увидели, что в Украине структура заболеваемости по возрасту почти неизменна. При этом последние три месяца видим рост именно в возрастной группе 60+", - пояснил Ляшко.

При этом главсанврач отметил, что люди старше 60 лет имеют наиболее критическое течение заболевания. В частности, было зафиксировано 75-80% летальных исходов именно в пределах этой возрастной группы.

Кроме этого, Ляшко объяснил, что у украинцев в возрасте 65+ больше вероятность повторного заражения.

По результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet, перенесенная болезнь защищала от повторного инфицирования коронавирусом на 80,5%, при этом у людей старше 65 лет такая защита была лишь у 47,1%. В связи с этим в Минздраве планируют как можно быстрее провести вакцинацию этой категории людей.

По словам главсанврача, результаты третьей фазы клинического исследования вакцины AstraZeneca, которое недавно завершилось в США, показали более 80% эффективности в возрастной группе 65+ лет.

РБК-Украина

Напомним, с сегодняшнего дня, 22 марта, в Украине началась вторая волна вакцинальной кампании и начинают работать стационарные пункты прививки. Первыми прививки получат семейные врачи.