live
Новости » Общество Читати новину українською

"Пожарить крылышки" и "оставить ребеночка": В "Укрзализныце" назвали самые странные запросы года

Фото из открытых источников

Ежегодно компания получает примерно 410 тысяч звонков

В течение года в контакт-центр "Укрзализныци" поступает примерно 410 тысяч звонков, однако не все вопросы от пассажиров можно назвать "стандартными". Об этом сообщает пресс-служба компании Facebook

"За год мы получаем примерно 410 тысяч звонков в контакт-центр и еще втрое больше запросов к информационным окошкам, столу справок и сервисным центрам", - рассказали в "Укрзализныце".

Новости по теме: Раздельное кондиционирование, USB-зарядки и розетки: В "Укрзализныце" показали новые вагоны

Также в компании решили поделиться самыми "гениальными" вопросами от граждан (авторская стилистика сохранена:

  • Где у вас можно вставить собачку?
  • Можно ли у вас выбанятыся?
  • Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?
  • Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?
  • Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой.

Новости по теме: В поездах "Укрзализныци" появятся камеры видеонаблюдения

Напомним, ранее стало известно, что с марта-апреля цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут ежемесячно расти на 2%.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ценовые нефтяные качели: Чего ждать в ближайшем будущем Сети АЗС продолжают поднимать цены на бензин и дизтопливо Старт вакцинации в Украине и новая цена на газ в марте: Актуальное на утро 25 февраля В Украине повысились цены на топливо: Сколько стоит заправить авто на АЗС

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Личная вакцинация министра. Статистика COVID-19 | Брифинг Степанова | 02.03.21
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21