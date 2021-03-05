"Пожарить крылышки" и "оставить ребеночка": В "Укрзализныце" назвали самые странные запросы года

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Ежегодно компания получает примерно 410 тысяч звонков

В течение года в контакт-центр "Укрзализныци" поступает примерно 410 тысяч звонков, однако не все вопросы от пассажиров можно назвать "стандартными". Об этом сообщает пресс-служба компании Facebook.

"За год мы получаем примерно 410 тысяч звонков в контакт-центр и еще втрое больше запросов к информационным окошкам, столу справок и сервисным центрам", - рассказали в "Укрзализныце".

Также в компании решили поделиться самыми "гениальными" вопросами от граждан (авторская стилистика сохранена:

Где у вас можно вставить собачку?

Можно ли у вас выбанятыся?

Можно ли у вас оставить ребеночка, пока мы погуляем?

Пришел к вам в сервисный центр починить телефон, кому сдать?

Где у вас можно пожарить крылышки? У меня с собой.

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Напомним, ранее стало известно, что с марта-апреля цены на железнодорожные пассажирские перевозки будут ежемесячно расти на 2%.