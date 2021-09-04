Пожар в костеле Святого Николая уничтожил уникальный орган

ГУ ГСЧС в г. Киеве

Минкульт начал детальную оценку повреждений костела

В результате пожара в костеле Святого Николая в Киеве пострадал уникальный орган. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

По его словам, музыкальный инструмент полностью уничтожен огнем.

"Имеем мучительную потерю - уникальный орган. Его, к сожалению, огонь уничтожил. Точную причину пожара установит следствие", - заявил Ткаченко.

Также он добавил, что Минкульт начал детальную оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

Как известно, орган Reiger Kloss был единственным таким действующим органом во всей Европе. С 10 сентября должен был начаться новый концертный сезон.

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Напомним, что 3 сентября в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Подробности пожара в спасательной службе не сообщили, но очевидцы говорили, что горела задняя часть здания.

Сейчас о причинах возникновения возгорания, жертвах или пострадавших в результате инцидента ничего не известно.