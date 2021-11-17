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Пожар в доме престарелых в Днепре: Сотрудникам сообщили о подозрении

Фото из открытых источников

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

В деле о пожаре в доме престарелых в Днепре, в результате которого погибли пять женщин, предъявлены подозрения старшему администратору и санитарке пансионата. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что подозрение старшему администратору и санитарке частного дома для пожилых сообщила Центральная окружная прокуратура Днепра.

Сотрудников пансионата обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Кроме того, устанавливается причастность к преступлению других лиц.

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Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в доме престарелых произошел пожар, в результате чего погибли пять женщин. По предварительным данным, в доме произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки.

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