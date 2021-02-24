Пойдут ли школы Киева на дистанционное обучение: Названо условие

Учебный процесс в школах Фото из открытых источников

Дети будут учиться онлайн в случае увеличения случаев заражения ОРВИ

Сейчас в Киеве не планируют переводить школы на дистанционное обучение, однако такой вариант возможен в случае увеличения количества случаев заболевания гриппом в коллективах. Об этом в эфире "Украина 24" сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы города Олег Рубан.

"Сегодня у нас нет оснований для онлайн-обучения, но, я еще раз повторяю, сейчас циркулирует грипп и острые респираторные вирусные инфекции. Прежде всего, могут пойти дети на онлайн-обучение из-за увеличения заболеваемости в организованных коллективах именно гриппом", - отметил он.

По словам Рубана, сейчас в учебных заведениях столицы ежедневно мониторят ситуацию. В случае выявления количества больных ОРВИ больше, чем у 20% коллектива, этот класс отправляют на карантин.

При этом чиновник добавил, что школы самостоятельно могут принимать решение о введении дистанционного обучения.

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Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня Украина вернулась к адаптивному карантину. Сейчас в стране действуют три карантинные зоны: красная, оранжевая и желтая.